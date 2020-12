Roma, aggredito mentre preleva al bancomat: arrestato 21enne (Di martedì 15 dicembre 2020) Stava prelevando al bancomat 500 euro, quando è stato aggredito da un giovane ragazzo di 21 anni. E’ successo ieri in via Tiburtina, ma fortunatamente il rapinatore, un egiziano classe 1999, è stato sorpreso e arrestato dalle volanti della Polizia. La vittima, un italiano di 66 anni, non è rimasto ferito. Per il 21enne è previsto il processo per direttissima questa mattina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Stavando al500 euro, quando è statoda un giovane ragazzo di 21 anni. E’ successo ieri in via Tiburtina, ma fortunatamente il rapinatore, un egiziano classe 1999, è stato sorpreso edalle volanti della Polizia. La vittima, un italiano di 66 anni, non è rimasto ferito. Per ilè previsto il processo per direttissima questa mattina. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, aggredito mentre preleva al bancomat: arrestato straniero - zazoomblog : Roma. In 40 contro 1: bengalese aggredito a colpi di frutta da un branco di ragazzini - #Roma. #contro #bengalese… - CorriereCitta : Roma. In 40 contro 1: bengalese aggredito a colpi di frutta da un branco di ragazzini - SardiperZedda : RT @pdnetwork: Roma, Parioli. In venti, dopo aver creato un maxi assembramento senza mascherine, hanno aggredito due agenti della Polizia L… - carloalbertor10 : RT @pdnetwork: Roma, Parioli. In venti, dopo aver creato un maxi assembramento senza mascherine, hanno aggredito due agenti della Polizia L… -