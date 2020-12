Rientro a scuola a gennaio? Così si muovono i prefetti: più autobus in linee “critiche”, scaglionamento di 90 minuti e liste dei pendolari (Di martedì 15 dicembre 2020) Aumento dell’offerta di mezzi, differenziazione degli orari di almeno 90 minuti tra un turno e l’altro, liste degli studenti pendolari, cioè quelli che arrivano da fuori città. Sono le prime linee guida su cui stanno lavorando i prefetti, chiamati alla sfida di far ripartire le scuole superiori in sicurezza per il 7 gennaio. Anche se molto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime settimane sul piano delle regole e dei contagi, nelle prefetture si è iniziato a lavorare con l’obiettivo di “normalizzare” la scuola dopo le vacanze di Natale. Un intervento quanto mai necessario, soprattutto dopo che, al Rientro di settembre, le promesse di sindaci e governatori per migliorare gli scaglionamenti sono rimaste lettera morta. Per questo un cambio di passo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Aumento dell’offerta di mezzi, differenziazione degli orari di almeno 90tra un turno e l’altro,degli studenti, cioè quelli che arrivano da fuori città. Sono le primeguida su cui stanno lavorando i, chiamati alla sfida di far ripartire le scuole superiori in sicurezza per il 7. Anche se molto dipenderà da quello che accadrà nelle prossime settimane sul piano delle regole e dei contagi, nelle prefetture si è iniziato a lavorare con l’obiettivo di “normalizzare” ladopo le vacanze di Natale. Un intervento quanto mai necessario, soprattutto dopo che, aldi settembre, le promesse di sindaci e governatori per migliorare gli scaglionamenti sono rimaste lettera morta. Per questo un cambio di passo ...

