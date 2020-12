Resident Evil: svelata la data di uscita del film reboot (Di martedì 15 dicembre 2020) La saga di Resident Evil tornerà nelle sale cinematografiche e i produttori hanno svelato online la data di uscita nelle sale del film reboot. Resident Evil ritornerà sugli schermi cinematografici con un film reboot e Constantin film ha ora rivelato la data di uscita: il 9 settembre 2021 debutterà la nuova avventura nelle sale americane. Attualmente il sito della casa di produzione sostiene che la distribuzione sarà tradizionale, tuttavia il progetto potrebbe cambiare, come accaduto recentemente con i titoli Warner e Disney. Il nuovo lungometraggio ambientato nel mondo di Resident Evil sarà diretto da Johannes Roberts e tra i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) La saga ditornerà nelle sale cinematografiche e i produttori hanno svelato online ladinelle sale delritornerà sugli schermi cinematografici con une Constantinha ora rivelato ladi: il 9 settembre 2021 debutterà la nuova avventura nelle sale americane. Attualmente il sito della casa di produzione sostiene che la distribuzione sarà tradizionale, tuttavia il progetto potrebbe cambiare, come accaduto recentemente con i titoli Warner e Disney. Il nuovo lungometraggio ambientato nel mondo disarà diretto da Johannes Roberts e tra i ...

