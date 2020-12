Qualità vita, Zannola: Raggi deve riflettere su fallimento (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Le parole su Facebook del consigliere del pd capitolino, Giovanni Zannola: “Come ci si sente a vivere in una citta’ che in un anno perde 14 posizioni in classifica sulla qualita’ della vita? La risposta appare scontata. Roma e’ la mia citta’ e, oltre che viverla da cittadino, mi sento di poter esprimere un parere anche dal punto di vista ‘istituzionale’.” “Passare dal 18esimo al 32esimo posto sul livello di benessere della vita in citta’ impone di riflettere su cosa stiamo sbagliando. Senza dubbio una riflessione che la Sindaca e la sua maggioranza dovrebbero fare piuttosto che ripetere, a suon di canzoni, ‘a testa alta’, forse proprio per non guardare cio’ che realmente c’e’ davanti.” Prosegue Zannola: “È vero infatti, anche se secondo la classifica stilata dal Il Sole 24 ORE tra i fattori che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Le parole su Facebook del consigliere del pd capitolino, Giovanni: “Come ci si sente a vivere in una citta’ che in un anno perde 14 posizioni in classifica sulla qualita’ della? La risposta appare scontata. Roma e’ la mia citta’ e, oltre che viverla da cittadino, mi sento di poter esprimere un parere anche dal punto di vista ‘istituzionale’.” “Passare dal 18esimo al 32esimo posto sul livello di benessere dellain citta’ impone disu cosa stiamo sbagliando. Senza dubbio una riflessione che la Sindaca e la sua maggioranza dovrebbero fare piuttosto che ripetere, a suon di canzoni, ‘a testa alta’, forse proprio per non guardare cio’ che realmente c’e’ davanti.” Prosegue: “È vero infatti, anche se secondo la classifica stilata dal Il Sole 24 ORE tra i fattori che ...

