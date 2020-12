"Non ci penso nemmeno". Schizofrenia-Renzi: al Tg5 ora "salva" Conte. "Ma se ci fosse una crisi..." (Di martedì 15 dicembre 2020) Sempre più indecifrabile, Matteo Renzi. Dopo aver fatto saltare la verifica con Giuseppe Conte prevista per oggi, dopo che Italia Viva ha ribadito di essere pronta a ritirare i ministri dal governo e, dunque, di essere pronta ad aprire la crisi, ecco che al Tg5, l'ex premier spariglia ancora: "Far cadere il governo? Non ci penso neppure", taglia corto interpellato dal tiggì Mediaset. Dunque, aggiunge: "Ci sono però 846 morti e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perché diciamo al presidente del Consiglio diamoci una smossa - rimarca -. Mettiamo più soldi sulla sanità, mettiamo a frutto bene i soldi europei, smettiamola con le polemiche. Ma ora la palla tocca al presidente del Consiglio. Noi quello che dovevamo dire, glielo abbiamo detto chiaro in Parlamento". Insomma, l'ennesima frenata dopo l'ennesima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Sempre più indecifrabile, Matteo. Dopo aver fatto saltare la verifica con Giuseppeprevista per oggi, dopo che Italia Viva ha ribadito di essere pronta a ritirare i ministri dal governo e, dunque, di essere pronta ad aprire la, ecco che al Tg5, l'ex premier spariglia ancora: "Far cadere il governo? Non cineppure", taglia corto interpellato dal tiggì Mediaset. Dunque, aggiunge: "Ci sono però 846 morti e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perché diciamo al presidente del Consiglio diamoci una smossa - rimarca -. Mettiamo più soldi sulla sanità, mettiamo a frutto bene i soldi europei, smettiamola con le polemiche. Ma ora la palla tocca al presidente del Consiglio. Noi quello che dovevamo dire, glielo abbiamo detto chiaro in Parlamento". Insomma, l'ennesima frenata dopo l'ennesima ...

