Natale senza riferimenti religiosi, è subito polemica: interviene la Curia

Dopo la polemica provocata dalla scelta del Natale senza riferimenti religiosi della città di Fiumicino, la Curia è intervenuta sull'evento "Natale da star" bacchettando l'Amministrazione comunale. "Si parla tanto oggi di accoglienza e di rispetto per ogni uomo. All'umanità questo lo ha insegnato Gesù Cristo, colui che a Natale viene festeggiato. Ecco perché non si capisce, né si può condividere, la scelta degli amici dell'Amministrazione di Fiumicino di augurare 'Buon Natale' con i canti dei nostri bambini, evitando accuratamente ogni riferimento a questo Bambino" a parlare è don Roberto Leoni, Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Porto-Santa Rufina.

