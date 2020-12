Napoli, cade dall’ottavo di un palazzo: 15enne in fin di vita in ospedale (Di martedì 15 dicembre 2020) cade dall’ottavo piano di un palazzo nel centro di Napoli, 15enne in fin di vita. È precipitata dall’ottavo piano nel silenzio di un vialetto privato. Una zona tranquilla e silenziosa, senza negozi, vialetti in cui nessuno vuole parlare. Solo un condomino dice di aver sentito improvvisamente il tonfo, non preceduto da urla o altro, un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 dicembre 2020)piano di unnel centro diin fin di. È precipitatapiano nel silenzio di un vialetto privato. Una zona tranquilla e silenziosa, senza negozi, vialetti in cui nessuno vuole parlare. Solo un condomino dice di aver sentito improvvisamente il tonfo, non preceduto da urla o altro, un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

