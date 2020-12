Napoli, agente ucciso da rapinatori. La moglie entra in Polizia: “Voglio onorare la sua divisa” (Di martedì 15 dicembre 2020) Napoli. Ha voluto omaggiare la memoria di suo marito indossando la stessa divisa per cui lui ha creduto fino alla fine. Giuliana Ghidotti, consorte di Lino Apicella, il poliziotto che fu ucciso lo scorso aprile a Napoli nel tentativo di sventare una rapina, ha deciso di entrare in Polizia. Napoli, agente ucciso da rapinatori. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 dicembre 2020). Ha voluto omaggiare la memoria di suo marito indossando la stessaper cui lui ha creduto fino alla fine. Giuliana Ghidotti, consorte di Lino Apicella, il poliziotto che fulo scorso aprile anel tentativo di sventare una rapina, ha deciso dire inda. La L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

