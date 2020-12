Meghan Markle sorprende con make-up pastello: rossetto berry e smokey eyes lilla (Di martedì 15 dicembre 2020) Una comparsa inaspettata su CNN di Meghan Markle ha destato l’attenzione delle beauty addicted. L’ex duchessa ospite del network per la serie «Heroes» ha elogiato in questo periodo di pandemia per COVID-19 tutte le azioni di supporto e di condivisione nate in emergenza. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) Una comparsa inaspettata su CNN di Meghan Markle ha destato l’attenzione delle beauty addicted. L’ex duchessa ospite del network per la serie «Heroes» ha elogiato in questo periodo di pandemia per COVID-19 tutte le azioni di supporto e di condivisione nate in emergenza.

