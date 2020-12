Maxxi, giovedì diretta streaming don Margaret Atwood (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – L’appuntamento e’ di quelli da non perdere: giovedi’ 17 dicembre alle 20, live in diretta streaming sui canali del Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, una conversazione esclusiva con Margaret Atwood, una tra le menti piu’ illuminate, originali e impegnate del panorama letterario internazionale (e’ possibile seguire l’evento live sulla pagina Facebook e sul sito del Maxxi). Lo fa sapere in una nota la Fondazione Maxxi di Roma. Scrittrice pluripremiata e visionaria, capace di intuizioni spesso quasi profetiche, con il suo immaginario narrativo multiforme e con un’impronta originalissima ha acceso la fantasia di un pubblico tanto numeroso quanto eterogeneo. Femminista, ambientalista, da sempre impegnata a indagare le fragilita’ della condizione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – L’appuntamento e’ di quelli da non perdere: giovedi’ 17 dicembre alle 20, live insui canali delMuseo nazionale delle arti del XXI secolo, una conversazione esclusiva con, una tra le menti piu’ illuminate, originali e impegnate del panorama letterario internazionale (e’ possibile seguire l’evento live sulla pagina Facebook e sul sito del). Lo fa sapere in una nota la Fondazionedi Roma. Scrittrice pluripremiata e visionaria, capace di intuizioni spesso quasi profetiche, con il suo immaginario narrativo multiforme e con un’impronta originalissima ha acceso la fantasia di un pubblico tanto numeroso quanto eterogeneo. Femminista, ambientalista, da sempre impegnata a indagare le fragilita’ della condizione ...

