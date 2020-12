Magistratura, Luigi de Magistris: “Devi avere l’appoggio delle correnti per diventare capo di un ufficio giudiziario. Inutile nasconderlo” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Devi avere l’appoggio delle correnti per diventare capo di un ufficio giudiziario, è Inutile nasconderlo”. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris parla di un sistema – quello che denuncia Antonio Massari nel suo libro inchiesta Magistropoli – che non ha nulla a che vedere con il concetto di autonomia e indipendenza della Magistratura. Riguarda la diretta completa. Magistropoli. Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul CSM e sul caso Palamara, è in libreria per PaperFirst. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “perdi un, è”. Il sindaco di NapoliDeparla di un sistema – quello che denuncia Antonio Massari nel suo libro inchiesta Magistropoli – che non ha nulla a che vedere con il concetto di autonomia e indipendenza della. Riguarda la diretta completa. Magistropoli. Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul CSM e sul caso Palamara, è in libreria per PaperFirst. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

