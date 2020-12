Liga 2020/2021, Kroos e Benzema stendono l’Atletico Bilbao: Real Madrid vince 3-1 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Real Madrid si impone 3-1 contro l’Atletico Bilbao nell’anticipo della diciannovesima giornata di Liga 2020/2021. All’iniziale vantaggio di Kroos sul finire di primo tempo risponde Capa nella ripresa e poi ci pensa Benzema a riportare avanti i blancos a meno di venti minuti dalla fine e allo scadere cala il tris e firma la doppietta. Gli uomini di Zidane agganciano momentaneamente i cugini dell’Atletico Madrid, con due partite in meno, e il Real Sociedad capolista, mentre l’Atletito Bilbao, reduce da due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nelle ultime 5 giornate, non riesce a invertire il senso di marcia e resta a quota 14 punti al tredicesimo posto in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilsi impone 3-1 contronell’anticipo della diciannovesima giornata di. All’iniziale vantaggio disul finire di primo tempo risponde Capa nella ripresa e poi ci pensaa riportare avanti i blancos a meno di venti minuti dalla fine e allo scadere cala il tris e firma la doppietta. Gli uomini di Zidane agganciano momentaneamente i cugini del, con due partite in meno, e ilSociedad capolista, mentre l’Atletito, reduce da due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nelle ultime 5 giornate, non riesce a invertire il senso di marcia e resta a quota 14 punti al tredicesimo posto in ...

