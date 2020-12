L’anno che verrà, Gianni Morandi e Amadeus insieme su Rai1 a Capodanno (Di martedì 15 dicembre 2020) Amadeus ha annunciato che Gianni Morandi lo affiancherà nella conduzione de L'anno che verrà, la tradizionale trasmissione di Capodanno in onda su Rai1. Amadeus ha scelto Gianni Morandi come co-conduttore de L'anno che verrà, la tradizionale trasmissione in onda su Rai1 nella notte di Capodanno**: la notizia è stata data durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani. Il cantante affiancherà Amadeus per tutta la durata del programma che andrà in onda dagli studi RAI di Roma. Sanremo Giovani inizierà giovedì 17 dicembre in prima serata e oggi Amadeus ha tenuto la conferenza stampa di presentazione dell'evento che porterà sei giovani a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)ha annunciato chelo affiancherà nella conduzione de L'anno che, la tradizionale trasmissione diin onda suha sceltocome co-conduttore de L'anno che, la tradizionale trasmissione in onda sunella notte di**: la notizia è stata data durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani. Il cantante affiancheràper tutta la durata del programma che andrà in onda dagli studi RAI di Roma. Sanremo Giovani inizierà giovedì 17 dicembre in prima serata e oggiha tenuto la conferenza stampa di presentazione dell'evento che porterà sei giovani a ...

