Il Pd spaccato sul nono assessore nella giunta Giani Gli zingarettiani | inopportuno parlare di posti mentre la gente lotta con la pandemia

(Di martedì 15 dicembre 2020) E c’è chi fa notare il conflitto di interesse: in commissione Bugliani e Anselmi, che il governatore vorrebbe in squadra, voteranno la riforma di cui saranno beneficiari. Italia Viva contraria. Le opposizioni: no a sprechi per gli stipendi

Corriere : ?? Il governo si è spaccato sul lockdown. Ecco cosa potrebbe succedere - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? Il governo si è spaccato sul lockdown. Ecco cosa potrebbe succedere - Dotea_ : ?? 'Il governo si è spaccato sul lockdown'?? NESSUNO: Sinceramente l'unica cosa che ci avete spaccato sono le palle..… - Juri_Nep : RT @Corriere: ?? Il governo si è spaccato sul lockdown. Ecco cosa potrebbe succedere - liviofiorillo : RT @Corriere: ?? Il governo si è spaccato sul lockdown. Ecco cosa potrebbe succedere -

Ultime Notizie dalla rete : spaccato sul

Il Tirreno

E c’è chi solleva il guaio del conflitto di interesse: in commissione voteranno la riforma Bugliani e Anselmi, che il governatore vorrebbe in squadra. Italia Viva contraria. Le opposizioni: no a sprec ...Il Cts ha invocato un nuovo lockdown per le vacanze natalizie per evitare la terza ondata nei mesi di gennaio e febbraio.