Il dolcissimo incontro tra Giulia Salemi e il suo papà scaccia via i sensi di colpa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 dicembre 2020) E’ stato sicuramente un momento molto molto emozionante e delicato quello che ha vissuto. La bella influencer in questi giorni ha avuto dei momenti di crisi. Non riesce infatti ad aprirsi del tutto con i suoi compagni in casa perchè ha paura che parlando del suo passato, possa ferire la sua mamma p il suo. Ma quando si ha tanto tempo per pensare, come succede ai concorrenti del GF VIP, si torna indietro con i ricordi e si riflette su tante cose. Lain questi giorni ha pensato a quando da piccola ha dovuto scegliere nel corso della separazione se stare con il suoo con la sua mamma. Una scelta che ha innescato una serie di reazioni che l’hanno portata anche ad allontanarsi dal suoha confessato di sentirsi molto in ...