Hong Kong: ragazza 15enne fugge in Gb, è più giovane attivista in esilio (Di martedì 15 dicembre 2020) Londra, 15 dic. (Adnkronos) - Una giovanissima attivista pro-democrazia di Hong Kong, fidanzata con un ragazzo colpito da una pallottola sparata dalla polizia durante le manifestazioni di ottobre dello scorso anno, è fuggita alcuni giorni fa in Gran Bretagna per chiedere asilo politico. Lo ha reso noto la stessa 15enne, identificata con lo pseudonimo Aurora, in un'intervista a 'Apple Daily'. Secondo i media dell'ex colonia britannica, la ragazza è la più giovane abitante di Hong Kong ad essere andata in esilio a seguito del coinvolgimento nelle proteste. Aurora ha spiegato nell'intervista di essere stata arrestata durante le manifestazioni, ma di non essere stata incriminata per assemblea illegale perché minore di 16 anni. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Londra, 15 dic. (Adnkronos) - Una giovanissimapro-democrazia di, fidanzata con un ragazzo colpito da una pallottola sparata dalla polizia durante le manifestazioni di ottobre dello scorso anno, è fuggita alcuni giorni fa in Gran Bretagna per chiedere asilo politico. Lo ha reso noto la stessa, identificata con lo pseudonimo Aurora, in un'intervista a 'Apple Daily'. Secondo i media dell'ex colonia britannica, laè la piùabitante diad essere andata ina seguito del coinvolgimento nelle proteste. Aurora ha spiegato nell'intervista di essere stata arrestata durante le manifestazioni, ma di non essere stata incriminata per assemblea illegale perché minore di 16 anni. La ...

TV7Benevento : Hong Kong: ragazza 15enne fugge in Gb, è più giovane attivista in esilio... - TommyBrain : DA HONG KONG: LE MASCHERINE VANNO RAGIONATE. Di Paolo Barnard e Nicolas Micheletti.' - IacobellisT : DA HONG KONG: LE MASCHERINE VANNO RAGIONATE. Di Paolo Barnard e Nicolas Micheletti.' - IFNT_ITALIA : [ARTICOLO] 151220 • #INSIDE_ME si è posizionato al #1 posto su iTunes in 12 Paesi: K-Pop Album Chart: #1 - Romania… - Papaverargemo : RT @MissAntropa666: Era maggio del 1999, quando una ragazzina di 14 anni si presentò alla stazione di polizia di Tsim Sha Tsui, Hong Kong.… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Arte moderna e contemporanea in asta a Hong Kong Artribune The Hong Kong Massacre arriverà presto su Nintendo Switch

Dopo il loro arrivo su PC e PS4 a inizio dell’anno scorso, sembra che le carneficine di The Hong Kong Massacre stiano per arrivare anche sulla console ibrida di Nintendo. Il publisher Untold Tales ha ... The Hong Kong Massacre arriva su Nintendo Switch

The Hong Kong Massacre verrà lanciato su Nintendo Switch il 26 dicembre, come annunciato dall' editore Untold Tales. Il prezzo per il gioco è di 19,99 euro, ma se prenoti la tua copia in questo moment ... Dopo il loro arrivo su PC e PS4 a inizio dell’anno scorso, sembra che le carneficine di The Hong Kong Massacre stiano per arrivare anche sulla console ibrida di Nintendo. Il publisher Untold Tales ha ...The Hong Kong Massacre verrà lanciato su Nintendo Switch il 26 dicembre, come annunciato dall' editore Untold Tales. Il prezzo per il gioco è di 19,99 euro, ma se prenoti la tua copia in questo moment ...