GF Vip 5, il ripescaggio si farà e arriva la conferma di una ex concorrente (Di martedì 15 dicembre 2020) Uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 5 è pronto a rientrare nella casa attraverso un ripescaggio e a dare la conferma di questa novità è stata proprio una inquilina di questa quinta edizione. La decisione degli autori del reality è dovuta al prolungamento della durata del programma e dalla necessità quindi di avere concorrenti fino alla finalissima. Per questo Alfonso Signorini non ha mai smesso di cercare nuovi VIP per ripopolare la Casa. Ma a breve potrebbe rientrare uno dei vipponi eliminati in questi mesi in quanto si è parlato di un imminente ripescaggio. Fino a poco fa la notizia sembrava infondata, ma Selvaggia Roma si è lasciata scappare delle dichiarazioni molto importanti. Grande Fratello Vip 5: ripescaggio in vista La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta regalando numerosi colpi di scena, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 dicembre 2020) Uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 5 è pronto a rientrare nella casa attraverso une a dare ladi questa novità è stata proprio una inquilina di questa quinta edizione. La decisione degli autori del reality è dovuta al prolungamento della durata del programma e dalla necessità quindi di avere concorrenti fino alla finalissima. Per questo Alfonso Signorini non ha mai smesso di cercare nuovi VIP per ripopolare la Casa. Ma a breve potrebbe rientrare uno dei vipponi eliminati in questi mesi in quanto si è parlato di un imminente. Fino a poco fa la notizia sembrava infondata, ma Selvaggia Roma si è lasciata scappare delle dichiarazioni molto importanti. Grande Fratello Vip 5:in vista La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta regalando numerosi colpi di scena, ...

anticipazionitv : #GFVIP5 ?? Ripescaggio in vista per alcuni concorrenti eliminati ?????? #gfvip - VicolodelleNews : ‘#GFvip’ Ripescaggio e ulteriore prolungamento all’orizzonte. Lo trovate giusto? « Il Vicolo delle News… - Alessan54719117 : Okay, se ci fosse un ripescaggio, chi vorreste che rientrasse in casa? ????COMMENTATE COL VIP CHE RIVOLETE NELLA CASA DEL GF???? #GFVIP - LorenzoMainieri : @GrandeFratello: alle 21:40 su Canale Cinque con @alfosignorini - tuttopuntotv : Alfonso Signorini sta per giocarsi la carta del ripescaggio #gfvip #grandefratellovip -