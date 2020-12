Formula 1, Frank Williams ricoverato in ospedale. Le condizioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Sir Frank Williams, 78 anni, è stato ricoverato in ospedale ed è attualmente in condizioni stabili. Lo ha comunicato la famiglia dello storico fondatore dell'omonimo team di F.1, uno dei più vincenti ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Sir, 78 anni, è statoined è attualmente instabili. Lo ha comunicato la famiglia dello storico fondatore dell'omonimo team di F.1, uno dei più vincenti ...

