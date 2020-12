Ferramosca e Neri | chi sono i due ragazzi della Juve morti 14 anni fa

(Di martedì 15 dicembre 2020) Lantus Football Club ricorda i due campioncini di Vinovo,, in occasione del 14esimoversario dalla loro scomparsa Erano ben 14fa quando un incidente di percorso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Questa mattina anche la Juventus ha voluto ricordare i 14 anni dalla scomparsa di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, i giovani della Valdelsa che scomparvero nel centro sportivo bianconero di Vinovo.La Juventus ricorda Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due ragazzi del vivaio bianconero morti 14 anni fa per ipotermia dopo essere caduti in una vasca per la raccolta dell’acqua piovana. Alessio e ...