Facebook lancia il social network dei mini-video musicali (Di martedì 15 dicembre 2020) Collab è la nuova app di Menlo Park per creare musica collaborando con altri utenti (foto: Facebook)Collab, la nuova applicazione creata da Facebook per la creazione musicale tramite collaborazioni con altri utenti, è uscita dalla fase di beta test su invito ed è stata rilasciata globalmente per gli utenti Apple. La novità dell’universo Facebook ha preso ispirazione dai duetti di TikTok e permetterà agli utenti di creare un video breve registrando o mixando tre fonti. Queste ultime potranno essere basi strumentali o vocali e l’obiettivo finale è quello di creare una sinfonia o una canzone collaborando con gli altri musicisti presenti sull’applicazione. I singoli video registrati verranno pubblicati nel feed Collab da cui tutti gli utenti, non solo i follower, potranno attingervi per selezionare le ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) Collab è la nuova app di Menlo Park per creare musica collaborando con altri utenti (foto:)Collab, la nuova applicazione creata daper la creazione musicale tramite collaborazioni con altri utenti, è uscita dalla fase di beta test su invito ed è stata rilasciata globalmente per gli utenti Apple. La novità dell’universoha preso ispirazione dai duetti di TikTok e permetterà agli utenti di creare unbreve registrando o mixando tre fonti. Queste ultime potranno essere basi strumentali o vocali e l’obiettivo finale è quello di creare una sinfonia o una canzone collaborando con gli altri musicisti presenti sull’applicazione. I singoliregistrati verranno pubblicati nel feed Collab da cui tutti gli utenti, non solo i follower, potranno attingervi per selezionare le ...

LegaSalvini : DIVIETI DISUMANI, MOZIONE URGENTE DEL CENTRODESTRA. SALVINI LANCIA #NATALECONITUOI - pedroelrey : Facebook lancia Collab, un'app per la creazione di musica ispirata a TikTok, su iOS negli Stati Uniti, dopo aver an… - HDblog : RT @HDblog: Facebook lancia Collab, un TikTok specializzato sui video musicali - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Un'imprenditrice lancia un appello sui social per aiutare ad arredare il piccolo appartamento in cui l’anziana donna andrà… - iltirreno : ?? Un'imprenditrice lancia un appello sui social per aiutare ad arredare il piccolo appartamento in cui l’anziana do… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lancia Facebook lancia Collab. Youtube e TikTok tremano Younipa - il blog dell'Università degli Studi di Palermo Commercio online, Mauro Rotelli lancia l’incontro su Facebook

Commercio online, Mauro Rotelli lancia l'incontro su Facebook. Economia - Sulla pagina del deputato di Fratelli d'Italia appuntamento domani con Diego Ciulli, Leonardo Tosti, Andrea De Simone e Alessa ... Emicrania, Cittadinanzattiva lancia campagna "Colpo di testa": informazione e consapevolezza sulla patologia

L'emicrania è stata ufficialmente riconosciuta come patologia cronica invalidante e ora la sfida è aumentare l'informazione e la consapevolezza ... Commercio online, Mauro Rotelli lancia l'incontro su Facebook. Economia - Sulla pagina del deputato di Fratelli d'Italia appuntamento domani con Diego Ciulli, Leonardo Tosti, Andrea De Simone e Alessa ...L'emicrania è stata ufficialmente riconosciuta come patologia cronica invalidante e ora la sfida è aumentare l'informazione e la consapevolezza ...