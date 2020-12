Fabio Volo critica Fedez e lui sbotta: “Oltre 2 milioni in beneficenza parlandone a tutti” (Di martedì 15 dicembre 2020) Fabio Volo critica Fedez, dopo che il cantante ed influencer ha reso nota la propria iniziativa benefica con cui ha regalato 5.000 euro ad alcuni bisognosi. L’ex conduttore de Le Iene ed ora personaggio noto nel modo radiofonico italiano non ha avuto parole tenere verso l’artista, finito al centro dell’ennesima polemica dopo essere stato attaccato in modo indiretto da Salvini. tutti ricorderanno la questione dell’appello social da parte dello stesso Fedez e di Chiara Ferragni, su richiesta del Premier Conte, affinché i giovani iniziassero ad utilizzare la mascherina. Ne parlammo con un articolo in merito. Fabio Volo critica Fedez: arriva la risposta ufficiale Dunque, Fabio Volo ... Leggi su bufale (Di martedì 15 dicembre 2020), dopo che il cantante ed influencer ha reso nota la propria iniziativa benefica con cui ha regalato 5.000 euro ad alcuni bisognosi. L’ex conduttore de Le Iene ed ora personaggio noto nel modo radiofonico italiano non ha avuto parole tenere verso l’artista, finito al centro dell’ennesima polemica dopo essere stato attaccato in modo indiretto da Salvini.ricorderanno la questione dell’appello social da parte dello stessoe di Chiara Ferragni, su richiesta del Premier Conte, affinché i giovani iniziassero ad utilizzare la mascherina. Ne parlammo con un articolo in merito.: arriva la risposta ufficiale Dunque,...

repubblica : Fabio Volo contro Fedez: 'La beneficienza si fa in silenzio' - LaStampa : Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” - Corriere : Fabio Volo attacca Fedez dopo le sue “donazioni” in Lamborghini: «La beneficenza non va esibita» - _invesen7_ : RT @ilMenestrelloh: Ma Fabio Volo è quello che a breve farà un film con l’esperta di tendenze quando invece c’è gente che fa anni di studio… - sergiobrigatti : @Adnkronos fabio volo ??????che pagliaccio -