F1, Frank Williams ricoverato in ospedale: condizioni stabili per il fondatore di uno dei team più vincenti del Circus (Di martedì 15 dicembre 2020) Giungono novità sulle condizioni di salute di Sir Frank Williams. Il 78enne britannico, fondatore dello storico team di F1 con cui ha vinto 9 titoli costruttori e 7 piloti tra il 1980 e il 1997, è stato ricoverato in ospedale ed è attualmente in condizioni stabili (fonte: gazzetta.it). Come si afferma in una dichiarazione riportata dalla Rosea: “Le condizioni mediche sono una questione privata e quindi la famiglia non rilascerà ulteriori dettagli in questo momento”. Vittima di un incidente automobilistico nel 1986 che lo ha costretto a rimanere su una sedia a rotelle da quel momento, Williams si è sempre distinto per garbo e competenza nel Circus, fronteggiando anche le difficoltà ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Giungono novità sulledi salute di Sir. Il 78enne britannico,dello storicodi F1 con cui ha vinto 9 titoli costruttori e 7 piloti tra il 1980 e il 1997, è statoined è attualmente in(fonte: gazzetta.it). Come si afferma in una dichiarazione riportata dalla Rosea: “Lemediche sono una questione privata e quindi la famiglia non rilascerà ulteriori dettagli in questo momento”. Vittima di un incidente automobilistico nel 1986 che lo ha costretto a rimanere su una sedia a rotelle da quel momento,si è sempre distinto per garbo e competenza nel, fronteggiando anche le difficoltà ...

