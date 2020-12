Crisanti contro il governo: “Lockdown a Natale? Fatto così è una presa in giro” (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ormai noto microbiologo Andrea Crisanti ha criticato aspramente la mancanza di man forte del governo nella gestione del Covid, in questo momento particolarmente difficile. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Crisanti ha detto a chiare lettere che il governo non può prendersela con gli italiani che si riversano nelle strade per fare acquisti. Perché il primo colpevole è proprio il governo, che va avanti brancolando nel buio senza una strategia. >> Treviso, maestra negazionista: “Niente mascherine, di Covid muoiono i vecchi” Covid, Crisanti contro il governo: “Senza una strategia” “Il sacrificio della zona rossa in tutto il Paese vale la pena se si investe su tutto quanto. Altrimenti è una presa in giro”, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ormai noto microbiologo Andreaha criticato aspramente la mancanza di man forte delnella gestione del Covid, in questo momento particolarmente difficile. In un’intervista rilasciata a La Stampa,ha detto a chiare lettere che ilnon può prendersela con gli italiani che si riversano nelle strade per fare acquisti. Perché il primo colpevole è proprio il, che va avanti brancolando nel buio senza una strategia. >> Treviso, maestra negazionista: “Niente mascherine, di Covid muoiono i vecchi” Covid,il: “Senza una strategia” “Il sacrificio della zona rossa in tutto il Paese vale la pena se si investe su tutto quanto. Altrimenti è unain”, ...

