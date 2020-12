Calcioscommesse, chiuso processo per prescrizione. Signori: “Mai truccato una partita” (Di martedì 15 dicembre 2020) I giudici del tribunale di Verona hanno chiuso il processo Calcioscommesse perché sono subentrati i tempi per la prescrizione. L’unico degli imputati presenti in aula questa mattina, scrivono le agenzie, è stato Beppe Signori. Insieme a lui erano imputati l’ex calciatore serbo Almir Gegic, Antonio Bellavista, ex capitano del Bari, Valerio Giosafatte, detto Cesare, e Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese. Al termine dell’udienza, Signori ha rilasciato alcune dichiarazioni. Si è detto innocente: “Mi piaceva scommettere ma l’ho sempre fatto in modo leale e non ho mai truccato alcuna partita. Mi hanno rovinato la vita solo perché il mio nome garantiva interesse mediatico“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) I giudici del tribunale di Verona hannoilperché sono subentrati i tempi per la. L’unico degli imputati presenti in aula questa mattina, scrivono le agenzie, è stato Beppe. Insieme a lui erano imputati l’ex calciatore serbo Almir Gegic, Antonio Bellavista, ex capitano del Bari, Valerio Giosafatte, detto Cesare, e Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese. Al termine dell’udienza,ha rilasciato alcune dichiarazioni. Si è detto innocente: “Mi piaceva scommettere ma l’ho sempre fatto in modo leale e non ho maialcuna. Mi hanno rovinato la vita solo perché il mio nome garantiva interesse mediatico“. L'articolo ilNapolista.

