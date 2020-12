Calabria: «Il Milan sta bene. Maldini un idolo» (Di martedì 15 dicembre 2020) Intervistato da Radio 105, Davide Calabria ha parlato del proprio momento e della classifica del Milan Intervistato da Radio 105, Davide Calabria ha parlato del proprio momento e della classifica del Milan. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 CONDIZIONE – «Sono in un buon momento, sia io che la squadra. La continuità fa parte di un percorso di un giocatore. Giocando ogni tre giorni sto bene, per assurdo. Mi sento molto bene, devo essere concentrato tutti i giorni». Maldini – «Conoscevo Maldini, giocavo con suo figlio da tempo. Abbiamo un rapporto di amicizia, ma lo chiamo Paolo. Era il mio idolo dal punto di vista della persona. Mi sono sempre ispirato alle bandiere del Milan». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Intervistato da Radio 105, Davideha parlato del proprio momento e della classifica delIntervistato da Radio 105, Davideha parlato del proprio momento e della classifica del. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 CONDIZIONE – «Sono in un buon momento, sia io che la squadra. La continuità fa parte di un percorso di un giocatore. Giocando ogni tre giorni sto, per assurdo. Mi sento molto, devo essere concentrato tutti i giorni».– «Conoscevo, giocavo con suo figlio da tempo. Abbiamo un rapporto di amicizia, ma lo chiamo Paolo. Era il miodal punto di vista della persona. Mi sono sempre ispirato alle bandiere del». Leggi ...

