Boccia: “Irresponsabile chi fa giochini di palazzo in piena pandemia” (Di martedì 15 dicembre 2020) . Così il ministro Affari Regionali in un’intervista Il ministro per Affari Regionali, Francesco Boccia, in diretta su Rainews 24 ha detto la sua sull’attuale situazione di emergenza da Covid e mette a tacere voci di crisi di governo. “Chi pensa a fare giochini di palazzo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) . Così il ministro Affari Regionali in un’intervista Il ministro per Affari Regionali, Francesco, in diretta su Rainews 24 ha detto la sua sull’attuale situazione di emergenza da Covid e mette a tacere voci di crisi di governo. “Chi pensa a farediL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : 'Chi pensa a fare giochini di palazzo in piena pandemia dimostra di essere un irresponsabile', ha detto il ministro… - LuciaLaVita1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Chi pensa a fare giochini di palazzo in piena pandemia dimostra di essere un irresponsabile', ha detto il ministro per g… - LanzoIgor : RT @TgLa7: #Boccia: irresponsabile fare giochini di palazzo in pandemia - SBerritta : RT @TgLa7: #Boccia: irresponsabile fare giochini di palazzo in pandemia - CrivelloImelda : @Agenzia_Ansa @F_Boccia Oltre che irresponsabile , dimostra di avere seri problemi di salute mentale , oppure si vu… -