Big Tech, perché non esiste una terza via Ue. Parla Friedlander (Atlantic Council) (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono il Digital Markets Act e il Digital Services Act le "armi" dell'Unione europea contro le posizioni dominanti della Big Tech. Ma come verranno lette oltreoceano dove sta per insediarsi un'amministrazione molto vicina alla Silicon Valley? Julia Friedlander, senior fellow dell'Atlantic Council e vicedirettrice del GeoEconomics Center dello stesso prestigioso think tank statunitense, spiega a Formiche.net che il nuovo pacchetto "è in linea con le politiche della Commissione europea sulla concorrenza e con la Gdpr". Entrambi, continua, "sono stati falsamente etichettati come 'anti-americani'. Dopo tutto, lo Stato della California ha regole più severe sull'uso dei dati e sulle emissioni di carbonio rispetto all'Unione europea". Tuttavia, rischi possono nascere quando si definisce il Dsa uno sforzo verso la "sovranità ...

