Barbara d'Urso: gravi offese alla conduttrice, interviene la sorella Daniela (Di martedì 15 dicembre 2020) Barbara d'Urso offesa sui social, sommersa da pesantissimi insulti per una foto pubblicata nella sua gallery Instagram. Parole talmente gravi da suscitare la reazione indignata di alcuni utenti, compresa quella di sua sorella Daniela, intervenuta nuovamente a dire la sua sull'accaduto. Barbara d'Urso offesa per una foto: "Prostituta" È questo uno dei tantissimi insulti che si rincorrono sotto una foto della conduttrice su Instagram. Qualcuno è arrivato a darle della "prostituta", spingendo alcuni utenti a reagire per difenderla dal pubblico ludibrio. Sono offese gravissime che appaiono ancora sul profilo di Barbara d'Urso, cristallizzate in una valanga di cattiveria social ...

aliidipollo : barbara d'urso in politica, ora so che tutto è possibile - Criferro07 : RT @Dlavolo: Hitler era un pittore ma qualcuno gli suggerì di buttarsi in politica e sappiamo come è andata a finire. Ecco perché dovete di… - MMedifocus : Levatavi dalla faccia quei filtri alla Barbara D'Urso - Dulo671 : RT @Labbufala: Barbara D'Urso cambia idea: 'Non scenderò in politica, mi darò all'astrofisica'. - lucaguercio : Barbara D'Urso futuro in politica: 'Me l'hanno chiesto e lo farò'.... Se è per questo sono molti di più quelli che… -

