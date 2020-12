Avanti Elizabeth alla riscossa Casellati sponsor di Rifondazione Comunista Rc si prepara a tornare in Parlamento dopo 12 anni Grazie all’ex 5 Stelle Nugnes aiutata da FI e Lega

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Setornerà12ad avere ufficialmente una rappresentanza parlamentare saràa Forza Italia, in particolarepresidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, e. Una prospettiva che avrebbe fatto saltare dsedia il compagno e partigiano Armando Cossutta, ma così è. A battere di più in sede di Giunta per il regolamento a favore del via libera a una componente di Rc, richiesta dpentastellata Paola, è stata infatti proprio Queen, che diventata la seconda carica dello Stato non sembra avere problemi a cambiare sinfonia, passando da “Forza Italia mia che siamo in tanti a crederci” a ...