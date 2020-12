Ant-Man 3: il recasting di Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang anticipa l'arrivo di Stature? (Di martedì 15 dicembre 2020) Kathryn Newton sarà la nuova incarnazione di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'attrice anticipa la trasformazione nella supereroina Stature. Tra le novità annunciate durante il Disney Investor Day 2020, si è parlato a lungo di Ant-Man 3. Del film in arrivo nel 2022 conosciamo ora il titolo definitivo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in più Marvel ha annunciato il recasting per il ruolo di Cassie Lang che non sarà più interpretata da Emma Fuhrmann bensì dalla star di Freaky Kathryn Newton. La stessa Newton ha lasciato intendere che la trasformazione di Cassie in Stature sarebbe ormai prossima. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020)sarà la nuova incarnazione diin Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'attricela trasformazione nella supereroina. Tra le novità annunciate durante il Disney Investor Day 2020, si è parlato a lungo di Ant-Man 3. Del film innel 2022 conosciamo ora il titolo definitivo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in più Marvel ha annunciato ilper ildiche non sarà più interpretata da Emma Fuhrmann bensì dalla star di Freaky. La stessaha lasciato intendere che la trasformazione diinsarebbe ormai prossima. ...

