Utilizzi così la piastra per capelli? Ecco gli errori che stai commettendo (Di lunedì 14 dicembre 2020) La piastra per capelli è un’alleata per molte donne non solo per lisciare la chioma, bisogna prestare per non rovinare i capelli. Ecco gli errori da evitare. A tutte le donne piace sfoggiare una chioma sempre perfetta e in ordine, ma non sempre è possibile recarsi dal parrucchiere per avere una messa in piega duratura. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Laperè un’alleata per molte donne non solo per lisciare la chioma, bisogna prestare per non rovinare iglida evitare. A tutte le donne piace sfoggiare una chioma sempre perfetta e in ordine, ma non sempre è possibile recarsi dal parrucchiere per avere una messa in piega duratura. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Conte4ever1 : @GiuseppeConteIT Siccome i cittadini non sanno contenersi visto gli assembramenti nei centri di numerose città comp… - kirari_cals : @Midaricals Certo è qui *la pioggia sul tavolo* *La riprende* Prima però , un secondo solo, hai delle mani così b… - granonero1 : @doluccia16 No utilizzi i soldi del mutuo con interesse , così si aiuta la banca... poverina..???????? - Veinsaddicted : @vi_blocco_tutti Non intendo attaccarti ma rassicurarti perché se il tuo saldo è zero ti ripeto, non ti alzerà l’is… - splashlatino : @icytrixreal @mercaddamsfake LE frasi da tradurre sono al 99,99% presenti nel sito... e nel 95% sono già tradotte.… -