Un’altra app di Google supera 500 milioni di installazioni sul Play Store (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'app Google Telefono ha raggiunto un nuovo traguardo, in quanto ha superato quota 500 milioni di installazioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'appTelefono ha raggiunto un nuovo traguardo, in quanto hato quota 500di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Un’altra app di Google supera 500 milioni di installazioni sul Play Store - sanctus87 : RT @LucaGregorelli: @AzzolinaLucia Cosa inutile, esistono già e con server molto più potenti dei vostri (vedi app e portali vari ministeria… - TinaSchilir : RT @lucia25968868: @AdalucDe Non capisco perché invece di queste stupidate che tra l’altro hanno un costo non si decida che sia l’esercito… - larryxgolden_ : come va con meet che non funziona? sparatemi siamo l'unica scuola che usa un'altra app - hazdance : @tovmlinsonaf Ecco Perché sono in erasmus e su un gruppo what app ho setto che per questo esame mi scriverò la tras… -