Storie quasi accadute che meriterebbero una letteratura a parte

Al mondo non esistono solo personaggi straordinari conosciuti, ma anche sconosciuti. Molti scrittori ne sono ossessionati, tanto da sentire il bisogno di renderli vivi su carta. Tra miliardi di possibilità, oggi finiamo nell'Assiria del VII secolo a.C. Le eclissi erano considerate presagio di sventure, sciagure e disastri inauditi, che all'epoca significavano principalmente la morte di chi regnava. La classe dirigente aveva quindi creato una task force di esperti astronomi e indovini che doveva prevedere e valutare i fenomieni astrali. Nel caso di responso infausto c'erano molte contromisure. L'extrema ratio consisteva nel nominare un sar puhi, cioè un Re sostitutivo. Lo si prendeva tra i condannati a morte, lo si lavava e vestiva, e lo si metteva al posto del Re. Il regnante legittimo diventava un paesano. Indossava abiti poveri, ...

