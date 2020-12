Scuola a giugno? Non può essere un’idea della ministra: è una fake news! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non ho dubbi: dev’essere la solita libera interpretazione dei media. Sicuramente da una mezza parola si è tutto trasformato in una notizia: si andrà a Scuola fino a fine giugno. Qualche giornale ha parlato di “ipotesi” allo studio del ministero; qualcun altro ha detto che è un’idea che ha in testa la ministra. Non ci credo. Lucia Azzolina è donna di Scuola, è un’ex insegnante, una futura dirigente scolastica e sa meglio di me che a giugno è praticamente impossibile fare lezione. La ministra sicuramente ha presente le nostre scuole: molte sono state costruite nei primi anni del secolo scorso; altre sono in antichi palazzi. Nessuna (io non ne ho mai vista una) ha un condizionatore o una pala elettrica. A fine maggio nelle scuole della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non ho dubbi: dev’la solita libera interpretazione dei media. Sicuramente da una mezza parola si è tutto trasformato in una notizia: si andrà afino a fine. Qualche giornale ha parlato di “ipotesi” allo studio del ministero; qualcun altro ha detto che èche ha in testa la. Non ci credo. Lucia Azzolina è donna di, è un’ex insegnante, una futura dirigente scolastica e sa meglio di me che aè praticamente impossibile fare lezione. Lasicuramente ha presente le nostre scuole: molte sono state costruite nei primi anni del secolo scorso; altre sono in antichi palazzi. Nessuna (io non ne ho mai vista una) ha un condizionatore o una pala elettrica. A fine maggio nelle scuole...

