Rachele Di Luca con “Scus di cocule” vince il Premio Candoni

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Per aver sondato aspetti profondi dell’esistenza, lasciando spazio ad interrogativi sempre attuali e di forte pregnanza sociale, utilizzando la lingua friulana in maniera poetica ed evocativa così da innescare processi di riflessione”. Con questa motivazione la giuria della seconda edizione del Concorso-atelier, opere teatrali in lingua friulana ha premiato oggi, 13 dicembre, al Teatro Nuovo Giovanni da UdineDiper l’operadi. Con le foto di rito, gli applausi e l’intensa lettura scenica degli attori Chiara Donada, Giuliano Bonanni e Candida Nigris, che hanno dato voce ad una parte dell’opera vincitrice, si è conclusa oggi, l’edizione 2020 delorganizzato per promuovere e diffondere la lingua friulana nel settore ...