"Quella folla c'è per un solo motivo". Punto e stop: Myrta Merlino svela i deliri di un governo che non ci capisce più niente (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Italia riapre e la politica si stupisce e subito vuole mettere la retromarcia: "Troppe persone in giro", "Assembramenti", "Così non si può". E dunque allo studio nuove leggi, nuove strette. Una vicenda che dimostra in modo lampante il contesto caotico in cui muove il governo e in cui lo stesso governo matura le sue decisione. Un caso sul quale si concentra Myrta Merlino nel corso della puntata de L'aria che tira in onda su La7 lunedì 14 dicembre. La conduttrice, infatti, dice la sua commentando le immagini delle vie dello shopping gremite spiega: "Se ti trovi in Quella folla e sei una persona intelligente torni a casa. Però Quella folla c'è per un motivo, perché hanno detto: uscite a fare i regali, adesso si può fare. Questa è la ...

