Piano pandemico, Di Maio scrive all’Oms: «Permettete ai vostri esperti di essere ascoltati dalla Procura» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha inviato una lettera all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel tentativo di avviare il dialogo tra i suoi membri e la Procura di Bergamo. «Alla luce dell’ottima collaborazione tra Italia e Organizzazione Mondiale della Sanità», scrive Di Maio, «ulteriormente rafforzata durante il periodo della pandemia Covid-19, vi chiedo di considerare la possibilità di permettere a funzionari ed esperti di acconsentire alla richiesta del Procuratore di essere sentiti come persone informate sui fatti». Il nodo dell’immunità La Procura di Bergamo vorrebbe ascoltare alcuni ricercatori dell’Oms – su tutti Francesco Zambon – per fare chiarezza in merito al caso del Piano ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri italiano Luigi Diha inviato una lettera all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel tentativo di avviare il dialogo tra i suoi membri e ladi Bergamo. «Alla luce dell’ottima collaborazione tra Italia e Organizzazione Mondiale della Sanità»,Di, «ulteriormente rafforzata durante il periodo della pandemia Covid-19, vi chiedo di considerare la possibilità di permettere a funzionari eddi acconsentire alla richiesta deltore disentiti come persone informate sui fatti». Il nodo dell’immunità Ladi Bergamo vorrebbe ascoltare alcuni ricercatori dell’Oms – su tutti Francesco Zambon – per fare chiarezza in merito al caso del...

