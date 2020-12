Petagna | due gol decisivi | è l’attaccante da usare all’occorrenza

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Andreada. È il suo ruolo, ci si è calato appieno e Gennaro Gattuso ha capito come e quando mandarlo dentro. Le risposte migliori le ha date da subentrato in campionato, dove ha collezionato 9 presenze ma ha giocato soltanto 233 minuti, praticamente due partite e mezzo. Eppure in questi spezzoni è riuscito a segnare tre gol, di cui due determinanti (Benevento e Sampdoria) e uno utile per statistiche e morale a Crotone. Una media di tutto rispetto, una rete ogni 77? e quattro punti su cui c’è la sua firma. Cifre che ricordano quelle che aveva Duvan Zapata all’epoca, delegato (o, se vogliamo, relegato) come lui alle funzioni del comprimario alle spalle di Higuain ma che sapeva benissimo farsi valere quando veniva chiamato in causa. In Europa Leagueha ...