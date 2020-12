Non è vero che le elezioni americane sono state ufficialmente annullate per brogli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 1 dicembre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto di Donald Trump che abbraccia una bandiera degli Stati Uniti e un testo che recita: «È STATA APPURATA LA FRODE ELETTORALE. IL GIOCO È FINITO ED È UFFICIALE !!!! Le elezioni USA non sono valide! Lo ha detto pubblicamente Trey Trainor ed ha ufficialmente annullato le elezioni americane del 3 novembre 2020. Tutti i voti validi sono conteggiati e anche quelli non validi confermano la truffa elettorale dei democratici dimostrato con i conteggi. Quindi vittoria elettorale nazionale per Donald J. Trump e Joe Biden retrocede. Ora i patrioti ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 1 dicembre sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto di Donald Trump che abbraccia una bandiera degli Stati Uniti e un testo che recita: «È STATA APPURATA LA FRODE ELETTORALE. IL GIOCO È FINITO ED È UFFICIALE !!!! LeUSA nonvalide! Lo ha detto pubblicamente Trey Trainor ed haannullato ledel 3 novembre 2020. Tutti i voti validiconteggiati e anche quelli non validi confermano la truffa elettorale dei democratici dimostrato con i conteggi. Quindi vittoria elettorale nazionale per Donald J. Trump e Joe Biden retrocede. Ora i patrioti ...

borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere un'implosione totale, politica ma soprattutto morale come il M5S in questi giorni… - chetempochefa : 'Eventi avversi gravi legati la vaccino non ci sono stati. Siccome già si sta diffondendo al disinformazione è vero… - simonebaldelli : Un mese fa iniziavo a chiedere al governo notizie su come intendesse organizzarsi per la distribuzione e la sommini… - cggiorgi : @pierpi13 Non è vero dunque che le Borse sono in difficoltà. - haikuchartier : RT @hayrvardalos: stanno anche bene insieme — vero effettivamente non capisco cosa ci faccia con me -