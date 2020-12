Milena Vukotic e il marito vivono in due case diverse collegate da un balconcino (Di lunedì 14 dicembre 2020) Attrice meravigliosa Milena Vukotic ha tanto da raccontare non solo con i suoi film ma anche con le scelte della sua vita. L’abbiamo vista danzare con suo marito a Ballando con le Stelle e a Oggi è un altro giorno scopriamo che vivono in case separate, due case diverse. Ha conosciuto suo marito a 60 anni, conquistato dalla sua anima e poi perché lui è uno storico del cinema, parlano quindi la stessa lingua. Milena Vukotic e suo marito da un po’ vivono in due case separate, una scelta apprezzata da Serena Bortone ma forse anche da molte altre donne. Una scelta sanissima: “Abbiamo due entrate, due appartamenti separati ma collegati da un balconcino, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020) Attrice meravigliosaha tanto da raccontare non solo con i suoi film ma anche con le scelte della sua vita. L’abbiamo vista danzare con suoa Ballando con le Stelle e a Oggi è un altro giorno scopriamo cheinseparate, due. Ha conosciuto suoa 60 anni, conquistato dalla sua anima e poi perché lui è uno storico del cinema, parlano quindi la stessa lingua.e suoda un po’in dueseparate, una scelta apprezzata da Serena Bortone ma forse anche da molte altre donne. Una scelta sanissima: “Abbiamo due entrate, due appartamenti separati ma collegati da un, ...

