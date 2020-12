Messi: «Per me è un onore essere stato inserito negli undici del Pallone d’Oro Dream Team» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Leo Messi ha mostrato tutta la sua soddisfazione con un messaggio sui social per essere entrato nel Dream Team di France Football Leo Messi è stato inserito nel Pallone d’Oro Dream Team di France Football. Il fenomeno argentino ha espresso tutta la propria soddisfazione con un messaggio sui social. Le sue parole. «Per me è un onore essere stato inserito negli undici del Pallone d’Oro Dream Team. Voglio ringraziarti per avermi scelto e congratularmi anche con tutti i giocatori che sono stati selezionati nelle due squadre e con tutti i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Leoha mostrato tutta la sua soddisfazione con un messaggio sui social perentrato neldi France Football Leoneldi France Football. Il fenomeno argentino ha espresso tutta la propria soddisfazione con un messaggio sui social. Le sue parole. «Per me è undel. Voglio ringraziarti per avermi scelto e congratularmi anche con tutti i giocatori che sono stati selezionati nelle due squadre e con tutti i ...

Lazio-Verona 1-2: Lazzari e Radu anticipano i regali. Juric ringrazia e sbanca l'Olimpico

La Lazio non riesce a dare continuità ai propri risultati. Stavolta all'Olimpico passa il Verona. E per Inzaghi è la quarta sconfitta in campionato. Ha tanto da recriminare ...

La Lazio non riesce a dare continuità ai propri risultati. Stavolta all'Olimpico passa il Verona. E per Inzaghi è la quarta sconfitta in campionato. Ha tanto da recriminare ...