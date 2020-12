Littizzetto, battute su Wanda Nara a cavallo, Wanda Nara “dovrà risponderne giudizialmente” e la Littizzetto le risponde in trasmissione e l’asfalta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo due domeniche fa quando Luciana Littizzetto aveva fatto una serie di battute sulla foto postata da Wanda Nara sui social che la ritraevano a cavallo completamente nuda e aveva detto: «Ho visto la foto di Wanda Nara, sai è una appassionata di cavalli. E questa settimana si è fatta una foto, in sella al suo destriero: quando si dice cavalcare a pelo. Io mi chiedo come l’hanno issata su, cioè l’hanno messa su a peso e poi si sta tenendo su con la sola forza delle unghie e, credo, della jolanda prensile. Il cavallo non starà immobile, spiegami dove è il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo. Si sta specializzando per fare il Palio di Siena nella ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo due domeniche fa quando Lucianaaveva fatto una serie disulla foto postata dasui social che la ritraevano acompletamente nuda e aveva detto: «Ho visto la foto di, sai è una appassionata di cavalli. E questa settimana si è fatta una foto, in sella al suo destriero: quando si dice cavalcare a pelo. Io mi chiedo come l’hanno issata su, cioè l’hanno messa su a peso e poi si sta tenendo su con la sola forza delle unghie e, credo, della jolanda prensile. Ilnon starà immobile, spiegami dove è il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo. Si sta specializzando per fare il Palio di Siena nella ...

SergioPerrotta1 : @Corriere Ma cosa cavolo c'entra la qualità delle battute della Littizzetto? Il post è sulla stupida denuncia di ch… - lucionext : RT @DomenicoMarotta: Littizzetto fa battute pesanti (sessiste) su Wanda Nara che la porterà in tribunale, femministe zitte e mute. Cosa sa… - irma_brandeis : @benini_info @genusmigrans @semanthide3 @michelacotugno @stanzaselvaggia La Littizzetto fa da sempre ironia dozzina… - daugelo : #Littizzetto Non sei credibile: la tua pseudo comicità si basa da tempo su battute volgari e miserabili...#CTCF - uomoqualunque3 : @EnfantProdige A me non piace chi legge il discorsetto senza capire che basterebbe chiedere scusa. Sono anni che la… -