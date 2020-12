Le emoji più assurde che potete crearvi da soli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Che sia forse la scimmietta travestita da panda l’emoji perfetta realizzabile con emoji Kitchen, la funzione di Gboard – la tastiera ufficiale di Google per dispositivi mobile – da poco aggiunta per farsi da soli le “faccine”? Il tool permette di creare migliaia di possibili mashup tra smile, animali, piante e persino oggetti. Certo, a ben guardare il numero di potenziali intrecci è ancora limitato (aspettiamo con ansia il giorno in cui sbizzarrirci con l’emoji dell’unicorno: incredibile che nessuno ci abbia pensato), ma smanettando un po’ è già possibile realizzare ibridi niente male. Dall’avocado triste al virus che sghignazza (visto il periodo sempre meglio averla a portata di mano), passando per il polpo innamorato e fantasmi dalle strane sembianze, abbiamo provato a creare un po’ di meticci: trovate i frutti alla ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) Che sia forse la scimmietta travestita da panda l’perfetta realizzabile conKitchen, la funzione di Gboard – la tastiera ufficiale di Google per dispositivi mobile – da poco aggiunta per farsi dale “faccine”? Il tool permette di creare migliaia di possibili mashup tra smile, animali, piante e persino oggetti. Certo, a ben guardare il numero di potenziali intrecci è ancora limitato (aspettiamo con ansia il giorno in cui sbizzarrirci con l’dell’unicorno: incredibile che nessuno ci abbia pensato), ma smanettando un po’ è già possibile realizzare ibridi niente male. Dall’avocado triste al virus che sghignazza (visto il periodo sempre meglio averla a portata di mano), passando per il polpo innamorato e fantasmi dalle strane sembianze, abbiamo provato a creare un po’ di meticci: trovate i frutti alla ...

