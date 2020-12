Google, Youtube e Gmail down, problemi in tutto il mondo. Cosa sta succedendo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Google è in down in questi minuti! Sui social e non solo sono tantissime le segnalazioni sui problemi di accesso ai servizi offerti da Google come: Drive, Foto e soprattutto Gmail. Un problema importante poiché questi programmi sono fondamentali anche per molti lavori e soprattutto per la didattica a distanza. Sì, perché anche Meet sta dando problemi in questo momento. Insomma, una situazione complicata segnalata da chiunque in questi minuti. Google down, crolla anche Youtube Anche Youtube in questi minuti sta avendo tanti problemi per quanto sta succedendo. Un caos inaspettato che sta mettendo in ginocchio tutto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 dicembre 2020)è inin questi minuti! Sui social e non solo sono tantissime le segnalazioni suidi accesso ai servizi offerti dacome: Drive, Foto e soprat. Un problema importante poiché questi programmi sono fondamentali anche per molti lavori e sopratper la didattica a distanza. Sì, perché anche Meet sta dandoin questo momento. Insomma, una situazione complicata segnalata da chiunque in questi minuti., crolla ancheAnchein questi minuti sta avendo tantiper quanto sta. Un caos inaspettato che sta mettendo in ginocchio...

