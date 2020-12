Gigi Riva, nella notte incidente in casa per l’ex campione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gigi Riva, paura per rombo di tuono che nel corso della scorsa notte si è infortunato a causa di una caduta Getty Imagesl’ex campione del Cagliari e della Nazionale Gigi Riva – presidente onorario del club – è caduto la scorsa notte nella sua casa a Cagliari nel quartiere San Lorenzo. Le sue condizioni non sono gravi e non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale. Pare che abbia riportato delle fratture alla faccia. Come riporta L’Unione sarda, Rompo di tuono è stato subito soccorso dai familiari e dai sanitari del 118 che l’hanno medicato in casa e non al Pronto soccorso. Riva di recente aveva manifestato il suo dispiacere per la scomparsa di Diego Armando Maradona, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020), paura per rombo di tuono che nel corso della scorsasi è infortunato a causa di una caduta Getty Imagesdel Cagliari e della Nazionale– presidente onorario del club – è caduto la scorsasuaa Cagliari nel quartiere San Lorenzo. Le sue condizioni non sono gravi e non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale. Pare che abbia riportato delle fratture alla faccia. Come riporta L’Unione sarda, Rompo di tuono è stato subito soccorso dai familiari e dai sanitari del 118 che l’hanno medicato ine non al Pronto soccorso.di recente aveva manifestato il suo dispiacere per la scomparsa di Diego Armando Maradona, ...

