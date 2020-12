Gianfranco D’Angelo | dal Drive In al buio più totale | ecco che fine ha fatto

Leggi su kronic

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è stato un vero e proprio mito per un’intera generazione: dalIn a Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica e Carramba che sorpresacon Totti (Instagram)Una vita dedicata al pubblicoesordisce in Rai nel 1971, con il programma “Sottovoce ma non troppo“. Si distingue come commentatore televisivo in diretta del dopo tappa durante il Giro d’Italia del 1978-79. Al cinema recita con Lino Banfi, Alvaro Vitali e Renzo Montagnani in numerosi film del genere commedia sexy all’italiana negli anni settanta-ottanta.passa la sua passione della recitazione alle due figlie Daniela e Simona. LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso per la prima volta senza luci Il caso che fa scandalo View ...