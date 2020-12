Giacomo Urtis s’infila (di nascosto) nel letto di Tommaso Zorzi: bufera web (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri sera, nonostante Tommaso Zorzi fosse stato particolarmente chiaro, Giacomo Urtis ha dormito nel letto insieme a lui. Il rampollo aveva fatto intendere al chirurgo dei vip di tenersi stretta la Lavatrice, anche per l’arrivo dei nuovi coinquilini che avrebbero potuto prendere possesso dello spazio molto riservato che fa gola a tutti per chiacchiere e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ieri sera, nonostantefosse stato particolarmente chiaro,ha dormito nelinsieme a lui. Il rampollo aveva fatto intendere al chirurgo dei vip di tenersi stretta la Lavatrice, anche per l’arrivo dei nuovi coinquilini che avrebbero potuto prendere possesso dello spazio molto riservato che fa gola a tutti per chiacchiere e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

VeronicaVi_ : @Christie_Road15 Anche ora che Filippo gli ha detto che se arrivano nuovi gli lascia il letto e va in quello di Tom… - dave7664238245 : @kiarafaz1 Su Francesco, MT ha detto che da quando hanno legato in modo più profondo Tommy è diventato più serio e… - che_trash : @loueeh_oioi Urtis e Giacomo? ?? - loueeh_oioi : quanto fanno ridere i due reietti Urtis e Giacomo che mangiano soli al tavolino? Volevano litigarzi Tommi ma hanno… - mvlcontenta : Va bene, in tutto questo ????????? Giacomo Urtis e Zelletta in nomination????????? #gfvip -