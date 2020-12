GF Vip | Elisabetta Gregoraci rientra in Casa | faccia a faccia con Pierpaolo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020)nelladel Grande Fratello Vip per un confronto conPretelli. Dopo il battibecco a distanza della scorsa puntata, i due si ritrovano per mettere in chiaro alcuni aspetti del loro turbolento rapporto.ritrovaLa scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha visto nuovamente protagonista, anche se ormai fuori dai giochi. La showgirl, infatti, è stata al centro di un battibecco a distanza conPretelli. Dopo l’uscita della coinquilina, l’ex Velino rivela di essere “rinato” e di aver ripreso in mano la sua vita dopo l’infatuazione per lei. Tant’è che si è avvicinato ad un’altra ‘Vippona’: Giulia ...