Generazione TikTok: Marty e Yuko (Di lunedì 14 dicembre 2020) 1. Ciao! Presentati per noi! Ciao sono Martina, in arte Marty e Yuko, ho 24 anni e vivo a Prato, in Toscana. (Sì esatto, ho qualche problemino a pronunciare la "c"). Mi sono diplomata al sociale e ho frequentato la facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche, che ho abbandonato per inseguire il mio sogno, ovvero quello di lavorare a stretto contatto con gli animali. So che può sembrare una scelta folle o discutibile, ma credo che nella vita la cosa più importante non sia accontentare gli altri, ma capire cosa ci faccia sentire realmente felici e realizzati e fare di tutto per raggiungere quell'obiettivo. Nel tempo libero ho iniziato a pubblicare video su TikTok e adesso mi sto interfacciando con questo meraviglioso mondo creativo che mi ha permesso di conoscere molte persone interessanti e di esprimere me stessa appieno.

