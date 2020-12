(Di lunedì 14 dicembre 2020)pronuncia parole molto aspre nei confronti di coloro che in barba a tutti i principi e disposizioni ministeriali si sono assembrati impietosamente: “Le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali,. Così ha affermato il Ministro al Corriere della Sera. “Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma basterebbe entrare in un ospedale per rendersi conto della condizione generale in cui il Paese si trova,” prosegue. “In alcune strade ci sono assembramenti intollerabili, mentre dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale”. Pernon deve esserci nessun “Liberi tutti”. “Conte è sempre stato rigoroso, ma ascolta le proposte di tutti. Una cosa è lo spostamento tra piccolissimi comuni e borghi confinanti. Ma allargare i confini comunali a ...

VittorioSgarbi : «Arriva un momento in cui i cittadini devono mettersi totalmente nelle mani dello Stato» (Francesco Boccia) «Siamo… - QuotidianPost : Francesco Boccia: “Assembramenti irresponsabili” - GeMa7799 : Italia zona rossa a Natale e Capodanno. Il Pd allo scoperto: lockdown totale... - GoSolar01 : RT @monica603277441: CONTINUANO A GIOCARE CON LE PERSONE, LA CORDA TESA PRIMA O POI SI ROMPE. Coronavirus, 'meglio il lockdown generale'. N… - monica603277441 : CONTINUANO A GIOCARE CON LE PERSONE, LA CORDA TESA PRIMA O POI SI ROMPE. Coronavirus, 'meglio il lockdown generale'… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Boccia

Francesco Boccia commenta le parole di Matteo Renzi, che qualche giorno fa ha minacciato di far cadere il governo. Per Matteo Renzi ci sono i numeri per un nuovo governo. Il leader di Italia Viva non ...Francesco Boccia pronuncia parole molto aspre nei confronti di coloro che in barba a tutti i principi e disposizioni ministeriali si sono assembrati impietosamente: “Le foto degli assembramenti ...